كرة يد - فوز سيدات الأهلي على أوتوهو والتأهل لربع النهائي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

حسم فريق سيدات الأهلي لكرة اليد تأهله إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري.

وتغلبت سيدات الأهلي على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 35-27 في ختام دور المجموعات بالبطولة المقامة في المغرب.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى ربع النهائي بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

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وحصدت نصرة عيد قائدة فريق سيدات الأهلي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وتلعب سيدات الأهلي أمام بريميرو دو أجوستو الأنجولي ثاني المجموعة الأولى في ربع النهائي.

وتنطلق منافسات ربع النهائي غدا الأربعاء.

وكان فريق الجمعية الرياضية التونسي قد فجّر مفاجأة في بداية البطولة وتغلب على بريميرو دو أجوستو الأنجولي ليتصدر مجموعته فيما بعد.

وحقق فريق سيدات الأهلي المركز الرابع في آخر نسخة من بطولة إفريقيا لأبطال الدوري.

بينما بريميرو دو أجوستو هو الفريق المتوج بآخر ثمانية ألقاب أقيمت من البطولة.

أما بترو أتليتكو فهو أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 19 مرة.

وحقق الأهلي لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت في 1979.

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