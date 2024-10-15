انتهت في تصفيات كأس العالم - فلسطين (2)-(2) الكويت..نقطة ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين أمام الكويت في تصفيات كأس العالم.

ويتواجد الثنائي وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، وعمر فرج لاعب الزمالك تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة الكويت.

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نهاية المباراة

ق90+3 هدف التعادل في الوقت القاتل لمنتخب فلسطين بضربة رأسية متقنة

ق80 يوسف ناصر يسجل الهدف الثاني لمنتخب الكويت بعد عرضية متقنة حولها في المرمى

ق60 وسام أبو علي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب فلسطين بعدما وضع الكرلاة أعلى من المرمى وهو خالي من حارسه

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نهاية الشوط الأول

ق40 وسام أبو علي يسجل الهدف الأول لمنتخب فلسطين ويعدل النتيجة من ركلة جزاء

ق38 ركلة جزاء لمنتخب فلسطين بعد التدخل على وسام أبو على

ق33 يوسف ناصر يسجل الهدف الأول لمنتخب الكويت من ركلة جزاء

ق31 ركلة جزاء لمنتخب الكويت بعد تدخل داخل منطقة الجزاء

ق12 تسديدة قوية من وسام ابو علي من داخل منطقة الجواء يتصدى لها حارس مرمى منتخب الكويت

ق3 وسام أبو علي يهدر الفرصة الأولى بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء

انطلاق المباراة