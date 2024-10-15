تشكيل فلسطين - وسام أبو علي وعمر فرج أساسيان أمام الكويت في تصفيات كأس العالم

يقود الثنائي وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، وعمر فرج لاعب الزمالك تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة الكويت.

ويلعب منتخب فلسطين أمام الكويت ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكشف مكرم دبدوب مدرب المنتخب الفلسطيني عن تشكيل الفدائي الذي جاء كالتالي:

وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب بطاط - محمد صالح - كاميلو سالدانا - عميد محاجنة

الوسط: محمد باسم رشيد - جوناثان زوريلا - عدى خروب - محمود أبو وردة.

الهجوم: عمر فرج - وسام أبو على.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.