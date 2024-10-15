تشكيل منتخب مصر - فيصل وصابر أساسيان أمام موريتانيا.. وتريزيجيه على دكة البدلاء

أجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي لمواجهة موريتانيا بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عن المباراة السابقة.

وشهد التشكيل مشاركة كل من خالد صبحي ومحمود صابر وأسامة فيصل بدلا من حمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

ويجلس محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

ويحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة من أجل حسم التأهل الرسمي إلى أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية - محمود صابر.

الهجوم: أحمد زيزو - أسامة فيصل - عمر مرموش.

البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - حمدي فتحي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمود تريزيجيه.

وتم استبعاد كل من نبيل عماد لاعب وسط الزمالك والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

بينما تم إعفاء كل من محمد صلاح من مواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا.

وإعفاء مصطفى محمد بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات بعد الفوز على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ثم موريتانيا 2-0.

ويحتاج الفراعنة لنقطة واحدة فقط من المباريات الثلاثة المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.