عبد الواحد السيد يصل الإمارات استعدادا للسوبر المصري

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - عبد الواحد السيد

وصل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عصر اليوم الثلاثاء إلى الإمارات رفقة عبد الله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الفريق التي ستتوجه إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعداداً لخوض السوبر المحلي، ومعاينة ملاعب التدريب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الزمالك عبد الواحد السيد
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