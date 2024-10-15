تصفيات آسيا لـ كأس العالم – كوريا الجنوبية تفوز على العراق.. وتعادل "عكسي" بين اليابان وأستراليا
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 16:32
كتب : محمد رؤوف
انتصر منتخب كوريا الجنوبية بصعوبة وفي مباراة مجنونة على خصمه العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
وسجل أهداف كوريا الجنوبية كل من سي هون أو، وهيون جيو أو، و جاي سونج لي.
بينما أحرز أيمن حسين وإبراهيم بايش لأسود الرافدين.
وهز سي هون أو شباك العراق أولا في الدقيقة 41 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
كوريا الجنوبية تهز شباك العراق أولاً#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/c6YxMmVmUP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
ثم تعادل أيمن حسين بمقصية رائعة في الدقيقة 50 بعد عرضية من أمجد عطوان.
أيمن حسين يدرك التعادل بهدف خرافي 😯#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/GFnG2IB2d2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
وتقدم هيون جيو أو في الدقيقة 74 لكوريا بطريقة مشابهة للهدف الأول إذ سدد تمريرة تلقاها من اللمسة الأولى.
ضغط عالٍ من منتخب كوريا الجنوبية يسفر عن هدف ثانٍ#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/MNp2W6yc19— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
وزاد جاي سونج لي الفارق بتسجيله الهدف الثالث من صناعة ميونج جاي لي في الدقيقة 83.
ثم قلص بايش الفارق للعراق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من رأسية عقب عرضية من ركنية.
العراق يقلص الفارق في اللحظات الأخيرة #الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/qfgitqU3ue— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
وبهذا الفوز فض منتخب كوريا الجنوبية الشراكة مع العراق في عدد النقاط، إذ وصلت كوريا للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة.
وتجمد رصيد العراق عند النقطة السابعة في الوصافة، ويأتي خلفه الأردن بـ4 نقاط، ويحتل منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
ثم يأتي منتخب الكويت في المركز الخامس بنقطتين ويتذيل منتخب فلسطين بنقطة واحدة.
اليابان × أستراليا
تعادل منتخب اليابان ضد منافسه أستراليا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.
وأحرز كل فريق في مرمى الآخر عن طريق النيران الصديقة، إذ سجل شوجو تانجوتشي لصالح أستراليا، بينما هدف اليابان عن طريق كاميرون بورجس.
وافتتح المنتخب الأسترالي النتيجة في الدقيقة 58 بعدما أخطأ تانيجوتشي في إبعاد الكرة العرضية وذهبت في شباك مرماه.
المنتخب الياباني يستقبل أول هدف في تصفيات كأس العالم 2026 عن طريق هدف عكسي 😱⚽️#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/H5vaTlpHov— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يستقبله الساموراي خلال التصفيات.
ويعتبر منتخب اليابان هو الأقوى هجوما في المجموعة بتسجيله 15 هدفا.
وعلى الجانب الآخر تعادل منتخب اليابان في الدقيقة 76 بنفس الطريقة بعد خطأ من بورجس في إبعاد الكرة وذهبت الكرة في الشباك.
بهدف عكسي يعدل الساموراي الكفة 😮😮😮
ما قصة الأهداف العكسية في لقاء اليابان وأستراليا؟!!! 😅#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/NSYycxXMVo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024
وبهذا التعادل وصلت اليابان للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع منتخب أستراليا نقاطه إلى النقطة الخامسة.
ويأتي منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم البحرين بنفس النقاط.
ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الخامس بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب الصين بدون نقاط.
كوريا الجنوبية × العراق