تصفيات آسيا لـ كأس العالم – كوريا الجنوبية تفوز على العراق.. وتعادل "عكسي" بين اليابان وأستراليا

انتصر منتخب كوريا الجنوبية بصعوبة وفي مباراة مجنونة على خصمه العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل أهداف كوريا الجنوبية كل من سي هون أو، وهيون جيو أو، و جاي سونج لي.

بينما أحرز أيمن حسين وإبراهيم بايش لأسود الرافدين.

وهز سي هون أو شباك العراق أولا في الدقيقة 41 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ثم تعادل أيمن حسين بمقصية رائعة في الدقيقة 50 بعد عرضية من أمجد عطوان.

وتقدم هيون جيو أو في الدقيقة 74 لكوريا بطريقة مشابهة للهدف الأول إذ سدد تمريرة تلقاها من اللمسة الأولى.

وزاد جاي سونج لي الفارق بتسجيله الهدف الثالث من صناعة ميونج جاي لي في الدقيقة 83.

ثم قلص بايش الفارق للعراق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من رأسية عقب عرضية من ركنية.

وبهذا الفوز فض منتخب كوريا الجنوبية الشراكة مع العراق في عدد النقاط، إذ وصلت كوريا للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة.

وتجمد رصيد العراق عند النقطة السابعة في الوصافة، ويأتي خلفه الأردن بـ4 نقاط، ويحتل منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ثم يأتي منتخب الكويت في المركز الخامس بنقطتين ويتذيل منتخب فلسطين بنقطة واحدة.

اليابان × أستراليا

تعادل منتخب اليابان ضد منافسه أستراليا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وأحرز كل فريق في مرمى الآخر عن طريق النيران الصديقة، إذ سجل شوجو تانجوتشي لصالح أستراليا، بينما هدف اليابان عن طريق كاميرون بورجس.

وافتتح المنتخب الأسترالي النتيجة في الدقيقة 58 بعدما أخطأ تانيجوتشي في إبعاد الكرة العرضية وذهبت في شباك مرماه.

المنتخب الياباني يستقبل أول هدف في تصفيات كأس العالم 2026 عن طريق هدف عكسي 😱⚽️#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/H5vaTlpHov — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024

ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يستقبله الساموراي خلال التصفيات.

ويعتبر منتخب اليابان هو الأقوى هجوما في المجموعة بتسجيله 15 هدفا.

وعلى الجانب الآخر تعادل منتخب اليابان في الدقيقة 76 بنفس الطريقة بعد خطأ من بورجس في إبعاد الكرة وذهبت الكرة في الشباك.

بهدف عكسي يعدل الساموراي الكفة 😮😮😮 ما قصة الأهداف العكسية في لقاء اليابان وأستراليا؟!!! 😅#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 | #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/NSYycxXMVo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2024

وبهذا التعادل وصلت اليابان للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع منتخب أستراليا نقاطه إلى النقطة الخامسة.

ويأتي منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم البحرين بنفس النقاط.

ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الخامس بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب الصين بدون نقاط.

كوريا الجنوبية × العراق