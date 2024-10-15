كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يعلن ضم حسين السيد
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 16:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع حسين السيد لاعب المصري.
حسين السيد
النادي : سيراميكا كليوباترا
وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق توصل سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وسينضم الظهير الأيسر بعقد يمتد لـ3 سنوات، وسيسافر مباشرة إلى الإمارات للانضمام لمعسكر الفريق.
وسيخوض سيراميكا كليوباترا بطولة السوبر المصري في الإمارات، يواجه الأهلي يوم 20 أكتوبر في قبل النهائي.
ويمتد تعاقد حسين السيد مع المصري حتى صيف 2025.
ويلتقي سيراميكا أمام الأهلي، فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 24 أكتوبر.
ولعب حسين السيد 21 مباراة الموسم الماضي، و3 مباريات في كأس الرابطة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
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