سكاي: توخيل يقترب من تدريب منتخب إنجلترا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

هاري كين - توماس توخيل

أصبح الألماني توماس توخيل المرشح المفضل لمنصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، حسب شبكة سكاي سبورتس.

قبل أيام، ذكرت جريدة بيلد الألمانية أن هناك مفاوضات مع توخيل لتدريب منتخب إنجلترا، وهو ما أكدته سكاي سبورتس يوم الثلاثاء.

وأوضح تقرير سكاي أن المفاوضات بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وممثلي توماس توخيل مستمرة حتى الآن وتشهد تقدما.

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ويعد توخيل المرشح الأوفر حظا حاليا لخلافة المدير المؤقت لي كارسلي، وفقا للعديد من التقارير.

ويتولى لي كارسلي تدريب منتخب إنجلترا بشكل مؤقت لحين تعيين مدرب جديد، عقب رحيل جاريث ساوثجيت بعد نهاية يورو 2024.

وكان كارسلي قد ألمح إلى رحيله عن تدريب المنتخب وعودته لتدريب منتخب الشباب بعد نهاية التوقف الدولي الجاري.

توخيل أيضا ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب مانشستر يونايتد في حالة رحيل إريك تين هاج.

وخاض الألماني تجربته التدريبية الأخيرة مع بايرن ميونيخ.

ولا يعد توخيل غريبا على إنجلترا إذ درّب من قبل تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021.

وتولى توخيل خلال مسيرته تدريب فريق أوجسبورج وماينز وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وفاز بـ 9 ألقاب خلال مسيرته التدريبية من بينها لقبين للدوري الفرنسي ولقب للدوري الألماني.

توماس توخيل بايرن ميونيخ إنجلترا
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