مران الزمالك – تدريبات تأهيلية للزناري ونبيل عماد.. وجلسة بين جوميز والسعيد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

الزمالك - نبيل عماد

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح الثلاثاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين قدم خلالها جوزيه جوميز رسالة تحفيزية للاعبين.

وخضع مصطفى الزناري برنامج علاجي وتأهيلي على هامش المران بدأه بالركض حول الملعب قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم للعلاج من إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

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وعقد جوميز جلسة خاصة مع عبد الله السعيد منحه خلالها بعض التعليمات الفنية.

وخاض نبيل عماد لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم للعلاج من إصابته في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في معسكر مواجهة موريتانيا.

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر المصري والذي يقام في الإمارات خلال الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الزمالك في السوبر برفقة كل من بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الزمالك عبد الله السعيد نبيل عماد مصطفى الزناري
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