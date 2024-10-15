جاجو يتولى تدريب بوكا جونيورز

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

فيرناندو جاجو

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تعيين فيرناندو جاجو كمدير فني للفريق.

ويتولى جاجو مسؤولية الفريق خلفا لدييجو مارتينيز الذي رحل بسبب سوء النتائج مؤخرا.

وكان جاجو نجم وسط بوكا ومنتخب الأرجنتين السابق يتولى تدريب فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي.

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وتم التوصل لاتفاق مع جاجو بعد الاتصالات التي جمعته بخوان رومان ريكيليمي نائب رئيس النادي.

يذكر أن بوكا جونيورز سيشارك في نهاية الموسم ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وستكون أول مباراة للفريق يوم 23 أكتوبر المقبل ضد خيميناسيا في ربع نهائي كأس الأرجنتين.

جاجو البالغ 38 عاما بدأ مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بقيادة ألدوسيفي ثم راسينج وخاض أولى تجاربه خارج الأرجنتين مع فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي.

وحقق جاجو لقبين مع راسينج وهما كأس بطل الأبطال وسوبر الأرجنتين الدولي وكلاهما تحققا على حساب بوكا جونيورز.

وبدأ جاجو مسيرته الرياضية مع بوكا جونيورز وتدرج في فئات الفريق السنية وصولا للفريق الأول.

وانتقل في 2007 إلى ريال مدريد وأعير لروما ثم انضم لفالنسيا ولعب لفيليز سارسفيلد وعاد لبوكا جونيورز في 2013 وارتدى قميص الفريق حتى 2019 وأعلن اعتزاله بقميص فيليز.

وخاض لاعب الوسط بقميص منتخب الأرجنتين 61 مباراة دولية دون أن يسجل.

فيرناندو جاجو بوكا جونيورز
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