"نسير على الطريق الصحيح".. رسالة من جوميز للاعبي الزمالك

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 15:33

كتب : FilGoal

مران الزمالك

أرسل جوزيه جوميز رسالة للاعبي الزمالك قبل انطلاق مران الفريق اليومي صباح اليوم الثلاثاء.

واستأنف الزمالك مرانه بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب مواجهتي زد وإيسترن كومباني الوديتين.

وقال جوميز للاعبين: "الزمالك يستعد لبطولة جديدة وعلينا أن نكون في قمة التركيز خلال هذه الفترة من أجل تحقيق اللقب".

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وتابع "الزمالك يسير في الطريق الصحيح وبمجهودكم نصبح أفضل يوما بعد الآخر وأنتم من أثبتم للجماهير قدرة الفريق على تحقيق البطولات".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي يقام بدولة الإمارات.

ويلتقي الفائز في النهائي مع الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

مران الزمالك جوزيه جوميز
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