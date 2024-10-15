إيدرسون يكشف عن عرض "غير عادي" من الدوري السعودي.. وأمر أبقاه في سيتي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - إيدرسون

كشف إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي عن عرض وصفه بـ "غير عادي" من الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وقال الحارس البرازيلي لشبكة TNT: "كان هناك بالفعل عرض من الدوري السعودي على الطاولة، وهو أمر كان له وزن كبير، لأنه كان عرضا غير عادي ماديا".

واختتم حديثه قائلا: "أجريت محادثات لا تعد ولا تحصى مع بيب جوارديولا، وكان من الضروري البقاء هنا في النهاية".

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وارتبط إيدرسون بالانتقال إلى اتحاد جدة في الصيف السابق.

وحسب جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق، فإن إدارة اتحاد جدة استطلعت رأي إيدرسون حارس مرمى بنفيكا السابق في الانضمام للفريق، والبرازيلي لم يمانع.

وانتقل إيدرسون البالغ من العمر 31 عاما إلى مانشستر سيتي قادما من بنفيكا في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو.

وتعاقد بنفيكا معه في صيف 2015 مقابل نصف مليون يورو فقط من ريو أفي.

إيدرسون مورايش الدوري السعودي مانشستر سيتي بنفيكا اتحاد جدة
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