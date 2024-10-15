لويس إنريكي: أعتبر نفسي محظوظا على الرغم من وفاة ابنتي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان نفسه محظوظا على الرغم من وفاة ابنته.

وكانت ابنة لويس إنريكي قد توفيت وهي تبلغ من العمر 9 سنوات بعد معاناتها مع سرطان العظام.

وقال لويس إنريكي عبر شبكة موفيستار: "هل أعتبر نفسي محظوظا أم لا؟ نعم أعتبر نفسي محظوظا جدا، حتى مع وفاة ابنتي لقد عاشت معنا 9 سنوات رائعة ولدينا آلاف الذكريات سويا ومقاطع الفيديو والعديد من الأشياء الرائعة".

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وتابع "أمي لم تكن تعلق أي صورة لشانا في منزلها لأنها لم تقدر على ذلك حتى ذهبت إليها وقلت لها إنها يجب أن تحتفظ بصورها لأنها حية، ربما ليست معنا بجسدها ولكنها متواجدة بروحها لأننا نتحدث عنها ونتذكرها كل يوم وأعتقد أنها ترانا".

ويقود لويس إنريكي باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الماضي وحقق مع الفريق لقب الدوري الفرنسي.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان
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