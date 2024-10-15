لويس إنريكي: أعتبر نفسي محظوظا على الرغم من وفاة ابنتي
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 15:05
كتب : FilGoal
يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان نفسه محظوظا على الرغم من وفاة ابنته.
وكانت ابنة لويس إنريكي قد توفيت وهي تبلغ من العمر 9 سنوات بعد معاناتها مع سرطان العظام.
وقال لويس إنريكي عبر شبكة موفيستار: "هل أعتبر نفسي محظوظا أم لا؟ نعم أعتبر نفسي محظوظا جدا، حتى مع وفاة ابنتي لقد عاشت معنا 9 سنوات رائعة ولدينا آلاف الذكريات سويا ومقاطع الفيديو والعديد من الأشياء الرائعة".
وتابع "أمي لم تكن تعلق أي صورة لشانا في منزلها لأنها لم تقدر على ذلك حتى ذهبت إليها وقلت لها إنها يجب أن تحتفظ بصورها لأنها حية، ربما ليست معنا بجسدها ولكنها متواجدة بروحها لأننا نتحدث عنها ونتذكرها كل يوم وأعتقد أنها ترانا".
ويقود لويس إنريكي باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الماضي وحقق مع الفريق لقب الدوري الفرنسي.
نرشح لكم
سكاي: توخيل يقترب من تدريب منتخب إنجلترا إيدرسون يكشف عن عرض "غير عادي" من الدوري السعودي.. وأمر أبقاه في سيتي راديو ماركا: خلاف بين أنشيلوتي ونجله بسبب أردا جولر رغم التغييرات.. رومانو: مانشستر سيتي يعمل على تجديد عقد جوارديولا رئيس لاتسيو: جرينوود مرتزق.. ولا أندم على انهيار الاتفاق لضمه مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أكتوبر - مصر ضد موريتانيا.. ومواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية ألمانيا تفوز على هولندا وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعشرة لاعبين.. فرنسا تفوز على بلجيكا وتواصل مطاردة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
جاجو يتولى تدريب بوكا جونيورز 2 ساعة | أمريكا