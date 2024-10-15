راديو ماركا: خلاف بين أنشيلوتي ونجله بسبب أردا جولر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

أردا جولر - تركيا وجورجيا - يورو 2024

نشب خلاف بين كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد ونجله ومساعده دافيدي أنشيلوتي، بسبب أردا جولر لاعب الفريق.

ولا يشارك اللاعب التركي كثيرا في ريال مدريد.

وحسب راديو ماركا، فإن الخلاف بسبب أن أنشيلوتي يرى أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي.

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وأفاد الراديو أن على الجانب الآخر، فإن دافيدي يرى أن جولر يستحق أخذ المزيد من الدقائق بسبب تألقه مع منتخب تركيا.

وسجل جولر هدفا مع تركيا ضد أيسلندا في التوقف الدولي الحالي، وساهم في فوز منتخب بلاده بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

ولعب جولر 10 مباريات مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في جميع البطولات، لكن بواقع 291 دقيقة.

ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع ريال مدريد.

وانضم جولر إلى النادي الملكي قادما من فنربخشة في صيف 2023 مقابل 20 مليون يورو.

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