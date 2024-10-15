حرمان جماهير أيندهوفن من حضور لقاء سان جيرمان

أكد نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي أن السلطات الفرنسية حرمت جماهيره من حضور لقاء باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل.

ويحل أيندهوفن ضيفا على سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وأفاد نادي أيندهوفن في بيان: "السلطات الفرنسية قررت حرمان جماهيرنا من حضور مباراتنا ضد باريس سان جيرمان".

الشرطة الفرنسية استندت في قرارها إلى حوادث سابقة من مشجعي الفريق الهولندي مثل الموسم الماضي عندما سافر الفريق لمواجهة لانس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة التي شهدت إلقاء مقذوفات بين جماهير الفريقين.

وأشار نادي أيندهوفن في بيانه إلى أن الشرطة الفرنسية أبلغته بأن بعض الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي ساهمت في القرار.

وأكمل البيان "نادي أيندهوفن يأسف ليس فقط على قرار السلطات الفرنسية ولكن أيضا على توقيته. فقد استعد الجمهور وتكبد الكثير من التكاليف تحضيرا للسفر إلى فرنسا".

يذكر أن جماهير إشبيلية منعت من حضور لقاء لانس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأسباب مماثلة.

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