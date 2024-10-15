حرمان جماهير أيندهوفن من حضور لقاء سان جيرمان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 14:36

كتب : FilGoal

ملعب حديقة الأمراء - باريس سان جيرمان الفرنسي

أكد نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي أن السلطات الفرنسية حرمت جماهيره من حضور لقاء باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل.

ويحل أيندهوفن ضيفا على سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وأفاد نادي أيندهوفن في بيان: "السلطات الفرنسية قررت حرمان جماهيرنا من حضور مباراتنا ضد باريس سان جيرمان".

أخبار متعلقة:
مانشستر سيتي يستعيد موهبته الأرجنتينية في يناير رغم التغييرات.. رومانو: مانشستر سيتي يعمل على تجديد عقد جوارديولا رئيس لاتسيو: جرينوود مرتزق.. ولا أندم على انهيار الاتفاق لضمه سكاي: مانشستر يونايتد يراقب وضع جوريتسكا وساني مع بايرن

الشرطة الفرنسية استندت في قرارها إلى حوادث سابقة من مشجعي الفريق الهولندي مثل الموسم الماضي عندما سافر الفريق لمواجهة لانس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة التي شهدت إلقاء مقذوفات بين جماهير الفريقين.

وأشار نادي أيندهوفن في بيانه إلى أن الشرطة الفرنسية أبلغته بأن بعض الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي ساهمت في القرار.

وأكمل البيان "نادي أيندهوفن يأسف ليس فقط على قرار السلطات الفرنسية ولكن أيضا على توقيته. فقد استعد الجمهور وتكبد الكثير من التكاليف تحضيرا للسفر إلى فرنسا".

يذكر أن جماهير إشبيلية منعت من حضور لقاء لانس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لأسباب مماثلة.

باريس سان جيرمان أيندهوفن دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رافينيا: الفوز على بايرن ميونيخ يعتبر انتقاما ولكن يامال: الكلاسيكو؟ نحن أفضل فريق في العالم كوندي عن سحق بايرن: اجتزنا أول اختبار حقيقي.. وهذا ما يضيفه فليك مولر: لا يحبونني في برشلونة؟ أعرف ولكني أحبهم فودين: كنت أفضل لاعب في الموسم الماضي.. وهذا ما سأفعله للعودة مولر: فوز مستحق لمدربنا السابق.. وتهنئة خاصة لـ رافينيا يامال: حققنا فوزا هاما ضد بايرن ميونيخ.. والجميع تألق دوري الأبطال - ليل المتخصص أمام الإسبان يعود أمام أتليتكو.. وفوز متأخر لـ إنتر
أخر الأخبار
اللقب الـ 15.. ركلات الترجيح تبتسم للأهلي أمام الزمالك وتحسم السوبر 7 دقيقة | الكرة المصرية
يد - يحيى خالد يتعملق ضد فوكس برلين في دوري أبطال أوروبا 39 دقيقة | كرة يد
وفاة عبد العزيز برادة لاعب منتخب المغرب ساعة | الوطن العربي
عبد المنعم يشارك في خسارة نيس من فرينتسفاروتشي بالدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
دوري المؤتمر - تشيلسي يسحق باناثينايكوس في اليونان برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - فنربخشة (1)-(1) مانشستر يونايتد.. التعاااادل برأسية مغربية ساعة | الكرة الأوروبية
مرموش يصنع هدف فوز فرانكفورت في الدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
جوائز كاف 2024 - ظهور مصري في 4 فئات.. وغياب صلاح لأول مرة من 2017 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة