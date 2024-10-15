المدير التنفيذي لباير ليفركوزن: أشعر بالغضب بسبب بيلينجهام حتى الآن

كشف فيرناندو كارو المدير التنفيذي لباير ليفركوزن عن اقترابه النادي في وقت سابق من التعاقد مع جود بيلينجهام.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد باير ليفركوزن

وقال كارو في تصريحات لصحيفة بيلد: "كنا مهتمين جدا بالتعاقد مع جود بيلينجهام عندما كان لاعبا بصفوف بيرمنجهام سيتي قبل انتقاله إلى بروسيا دورتموند".

وواصل "المدرب كان يريد ضمه بشدة وكان عمره فقط 16 عاما وشاهدنا مقاطع فيديو له وكنا جميعا سعداء به وحصلنا على موافقة ملاك النادي على ضمه بمقابل مادي معين ولكن إدارة بيرمنجهام طلبت الضعف ولهذا لم تتم الصفقة ولا زلت أشعر بالغضب بسبب الأمر حتى الآن".

وانضم بيلينجهام لبروسيا دورتموند في 2019 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في بداية الموسم الماضي مقابل 120 مليون يورو.

وأسهم بيلينجهام في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.