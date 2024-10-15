كما كشف في الجول - الجونة يتعاقد مع عصام صبحي

أعلن نادي الجونة تعاقده مع عصام صبحي لاعب الإسماعيلي السابق.

عصام صبحي النادي : الجونة الجونة

وانضم اللاعب إلى صفوف الجونة في صفقة انتقال حر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الجونة لاتفاق مع اللاعب على ضمه.

وانتهى تعاقد الظهير الأيمن صاحب الـ 35 عاما مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي.

صبحي كان قد انضم للإسماعيلي في عام 2021 قادما من مصر للمقاصة.

وخلال ثلاثة مواسم شارك صبحي مع الإسماعيلي في 67 مباراة وخلالها صنع هدفا وحيدا ولم يسجل.

وشارك صبحي مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 14 مباراة.

وسبق لصبحي تمثيل فريقي مصر للمقاصة وطلائع الجيش وبتروجت في الدوري المصري الممتاز.

وأنهى الجونة الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز 12 برصيد 39 نقطة، كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر.

ويعد عصام صبحي الصفقة رقم 12 للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الجونة مع النيجيري كريستيان أوبينا وكريستيان أوبينا ثاني المحترفين المنضمين لصفوف الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد بعد ضم مواطنه فيفور أكيم على سبيل الإعارة.

وضم الجونة كذلك مع محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا" ومحمد علاء وعمرو شعبان.