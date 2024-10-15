رغم التغييرات.. رومانو: مانشستر سيتي يعمل على تجديد عقد جوارديولا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 13:06

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يعمل نادي مانشستر سيتي على تجديد عقد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وينتهي عقد المدرب الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي لا يزال يريد الإبقاء على جوارديولا.

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وأفاد رومانو أن بالرغم من تعيين البرتغالي هوجو فيانا كمدير رياضي للنادي، إلا أن الهدف هو مواصلة العمل مع جوارديولا.

وشدد رومانو أن القرار النهائي يعود إلى جوارديولا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وفقا لصحيفة ذا تايمز في وقت سابق، فإن الاتحاد قد عرض على جوارديولا فكرة تدريب المنتخب الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويقود جوارديولا، مانشستر سيتي منذ عام 2016.

ودرب بيب كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، الإسباني البالغ 53 عاما حقق 40 لقبا في جميع تجاربه.

وفاز رفقة مانشستر سيتي بـ 18 لقبا منذ تدريب الفريق في 2016، وحاز جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 5 مرات.

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