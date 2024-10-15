رئيس لاتسيو: جرينوود مرتزق.. ولا أندم على انهيار الاتفاق لضمه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

ميسون جرينوود

نعت كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو ميسون جرينوود لاعب مارسيليا الحالي بالمرتزق.

وكان لاتسيو قريبا من التعاقد مع جرينوود، لكن في النهاية فضل الجناح الانتقال إلى مارسيليا.

وقال لوتيتو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "لا نندم على انهيار اتفاق ضم ميسون جرينوود في الصيف الماضي، لا نريد مرتزقة".

أخبار متعلقة:
جرينوود يختار تمثيل جامايكا عن إنجلترا شرط غريب في انتقال جرينوود إلى مارسيليا بسبب خيتافي بشروط مميزة لـ يونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر

واختتم تصريحاته قائلا: "إنه سعيد في مارسيليا، ميسون اتخذ قرارا وهذا جيد، نحن لا نقبل المرتزقة، نريد فقط أولئك الذين يختارون لاتسيو".

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى مارسيليا في الصيف الماضي مقابل 26 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد.

ولعب جرينوود مع مارسيليا خلال الموسم الجاري في 7 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

ويبدو أن لوتيتو دائما ما يستخدم مصطلح "مرتزق" عندما يصف اللاعبين.

فهاجم لوتيتو من قبل بصورة كبيرة لاعبه دايتشي كامادا بسبب طلباته المالية التي يراها لوتيتو أنها مثل الابتزاز وذلك قبل أن يرحل إلى كريستال بالاس في الصيف السابق.

وقال لوتيتو لصحيفة كورييري ديلو سبورت "لقد طلب كامادا مقدم تعاقد قدره 2.5 مليون يورو لتمديد عقده، لا يمكن لأحد أن يبتزنا، سوف نطرد كل المرتزقة".

ميسون جرينوود الدوري الإيطالي لاتسيو مانشستر يونايتد مارسيليا
نرشح لكم
سكاي: توخيل يقترب من تدريب منتخب إنجلترا إيدرسون يكشف عن عرض "غير عادي" من الدوري السعودي.. وأمر أبقاه في سيتي لويس إنريكي: أعتبر نفسي محظوظا على الرغم من وفاة ابنتي راديو ماركا: خلاف بين أنشيلوتي ونجله بسبب أردا جولر رغم التغييرات.. رومانو: مانشستر سيتي يعمل على تجديد عقد جوارديولا مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أكتوبر - مصر ضد موريتانيا.. ومواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية ألمانيا تفوز على هولندا وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعشرة لاعبين.. فرنسا تفوز على بلجيكا وتواصل مطاردة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية
أخر الأخبار
عبد الواحد السيد يصل الإمارات استعدادا للسوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات آسيا لـ كأس العالم – كوريا الجنوبية تفوز على العراق.. وتعادل "عكسي" بين اليابان وأستراليا ساعة | آسيا
كما كشف في الجول - سيراميكا كليوباترا يعلن ضم حسين السيد ساعة | الكرة المصرية
سكاي: توخيل يقترب من تدريب منتخب إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – تدريبات تأهيلية للزناري ونبيل عماد.. وجلسة بين جوميز والسعيد ساعة | الكرة المصرية
جاجو يتولى تدريب بوكا جونيورز 2 ساعة | أمريكا
"نسير على الطريق الصحيح".. رسالة من جوميز للاعبي الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال