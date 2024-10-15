رئيس لاتسيو: جرينوود مرتزق.. ولا أندم على انهيار الاتفاق لضمه

نعت كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو ميسون جرينوود لاعب مارسيليا الحالي بالمرتزق.

وكان لاتسيو قريبا من التعاقد مع جرينوود، لكن في النهاية فضل الجناح الانتقال إلى مارسيليا.

وقال لوتيتو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "لا نندم على انهيار اتفاق ضم ميسون جرينوود في الصيف الماضي، لا نريد مرتزقة".

واختتم تصريحاته قائلا: "إنه سعيد في مارسيليا، ميسون اتخذ قرارا وهذا جيد، نحن لا نقبل المرتزقة، نريد فقط أولئك الذين يختارون لاتسيو".

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى مارسيليا في الصيف الماضي مقابل 26 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد.

ولعب جرينوود مع مارسيليا خلال الموسم الجاري في 7 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

ويبدو أن لوتيتو دائما ما يستخدم مصطلح "مرتزق" عندما يصف اللاعبين.

فهاجم لوتيتو من قبل بصورة كبيرة لاعبه دايتشي كامادا بسبب طلباته المالية التي يراها لوتيتو أنها مثل الابتزاز وذلك قبل أن يرحل إلى كريستال بالاس في الصيف السابق.

وقال لوتيتو لصحيفة كورييري ديلو سبورت "لقد طلب كامادا مقدم تعاقد قدره 2.5 مليون يورو لتمديد عقده، لا يمكن لأحد أن يبتزنا، سوف نطرد كل المرتزقة".