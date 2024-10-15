سكاي: مانشستر يونايتد يراقب وضع جوريتسكا وساني مع بايرن

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي مانشستر يونايتد يراقب وضع ليون جوريتسكا وليروي ساني مع بايرن ميونيخ.

وأوضح التقرير أن يونايتد يستهدف ضم أحدهما أو كلاهما في يناير المقبل أو الصيف القادم.

وأفاد التقرير بأن إدارة يونايتد تسعى لتعزيز مراكز خط الوسط، وقد تجد ضالتها في جوريتسكا.

ولفت التقرير إلى أن جوريتسكا يريد البقاء مع بايرن لما بعد يناير المقبل، في ظل انتهاء عقده في صيف 2026.

بينما يواصل بايرن المفاوضات مع ساني لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق لها فإن بايرن ضغط على جوريتسكا من أجل الرحيل عن صفوفه خلال الصيف الماضي.

يأتي ذلك في ظل عدم رغبة المدرب فينسنت كومباني في الاعتماد عليه.

لكن في المقابل فإن اللاعب يرغب في الاستمرار والقتال على مركزه حتى شهر يناير المقبل وقت الانتقالات الشتوية على الأقل وحينها يقرر هل سوف يستمر أم يرحل.

ولم يرغب فينسنت كومباني في الحديث بشكل خاص عن جوريتسكا بقدر ما أكد أن موقفه واضح من خلال حديثه مع كل اللاعبين.

video:1