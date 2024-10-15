العويران: أنا زملكاوي وسأقيم مباراة اعتزالي ضد الزمالك

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

سعيد العويران

أقر سعيد العويران نجم الكرة السعودية السابق بأنه من مشجعي الزمالك وبالإضافة إلى ذلك سيقيم مباراة اعتزاله ضد الزمالك.

وقال العويران لقناة إم بي سي مصر: "توجد توأمة وتعاون بين أهلي جدة والأهلي المصري، نحن مستعدون كجيل 1994 للمشاركة في مباراة اعتزال خالد مسعد".

وستقام مباراة بالإضافة لمباراة بين أصدقاء خالد مسعد وجيل نجوم منتخب السعودية الذين شاركوا في كأس العالم 1994.

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واختتم حديثه "سأقيم مباراة اعتزالي ضد الزمالك لأنني زملكاوي وأتمنى التوفيق له".

وعبر العويران في أكثر من مرة عن تشجيعه للزمالك.

وأقيم مؤتمرا صحفيا أعلن فيه خالد مسعد عن انطلاق مباريات حفل اعتزاله يوم 12 نوفمبر المقبل.

ويشارك من نجوم المنتخب الوطني والكرة السعودية في مهرجان اعتزال خالد مسعد كل من ماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسامي الجابر وفهد الهريفي ومحيسن الجمعان ومحمد عبدالجواد ومحمد نور ومحمد الدعيع وفؤاد أنور وطلال جبرين وحسين عبدالغني وفهد المهلل وخالد قهوجي عبدالله وصالح حمزة صالح وسعيد العويران وصالح الداوود وصالح النعيمة.

وسبق أن أعلن مسعد في شهر يونيو الماضي موافقة الأهلي على خوض مباراة اعتزاله.

الزمالك الأهلي سعيد العويران أهلي جدة
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