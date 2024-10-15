موريتانيا تنشر قائمة المواد الممنوع إدخالها إلى ملعب مباراة مصر

أوضح الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أن هناك بعض المحظورات على الجماهير التي ستحضر لقاء موريتانيا ومصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الثلاثاء.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الموريتاني مساء الثلاثاء ضمن رابع جولات تصفيات الأمم الإفريقية.

ونشر الاتحاد الموريتاني قائمة المواد الممنوع إدخالها إلى الملعب في يوم المباراة والتي جاءت على النحو التالي:

الأسلحة

الزجاجات

زجاجات الماء المثلج

أدوات خطرة

العلب

الأكواب

الحيوانات

الأعمدة

الخوذات

المفرقعات النارية والقنابل الدخانية

ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة من الجولات الثلاثة المتبقية لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويغيب محمد صلاح ومصطفى محمد عن قائمة المنتخب من أجل إراحتهما، وكذلك نبيل عماد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

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