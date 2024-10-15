رئيس الإسماعيلي: واجهنا 12 قضية في فيفا.. ومن الوارد رفع إيقاف القيد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي

أوضح نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي سبب إيقاف قيد النادي لفترتي انتقالات.

وسيدخل الإسماعيلي الموسم المقبل بدون صفقات جديدة نظرا لإيقاف قيده من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أبو الحسن عبر قناة إم بي سي مصر: "الإسماعيلي كان يواجه 12 قضية يتم النظر إليهم في فيفا بإجمالي مبالغ 6 ملايين و800 ألف دولار ومن يناير الماضي تمكنا من التصالح وإغلاق 8 قضايا بشكل كام وقضيتين بشكل جزئي ندفع أقساطهما ولكن تم إزالتهم من فيفا ويتبقى قضيتين لم يصدر فيهما حكم نهائي وقريبا سننهي جميع مشاكل النادي بالفيفا".

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وتابع "إيقاف قيد الإسماعيلي لا علاقة له بالمستحقات على النادي لأننا أنهينا جميع القضايا ولكنه مقترن بقضية فراس شواط التي لم يصدر بها حكم نهائي حتى الآن ولكنها جاءت كإجراء تأديبي بسبب تكرار إخلال النادي بالعقود في فترات سابقة ومن الوارد أن يرى فيفا أن النادي يسير على الطريق الصحيح ويزيل العقوبة في أي وقت".

وشدد "استعدنا خدمات إريك تراوري ولكن لم يحدث أي كلام مع حمدي النقاز ومشكلته مع الزمالك لم تنته بعد كما أنه قدم شكوى ضد الإسماعيلي ولكن بكل الأوقات لا يحق له اللعب مع أي فريق حاليا بسبب أموال الزمالك".

وأضاف "حلمي طولان وشوقي غريب من الأفاضل في التدريب ولا يوجد تشكيك في كفاءة كل منهما لكن النادي يمر بموسم استثنائي وموقوف عن القيد وقائمة الفريق صغيرة واللاعبين صغار السن وكل هذا يجعلنا نتحسس مواقف معينة ومن الممكن أن يأتي شوقي غريب مع قائمة مختلفة من اللاعبين ويجعلنا ننافس على بطولة".

وأتم "رئيس مجلس إدارة بنك الطاقة القطري تحمل تكاليف تذاكر سفر الفريق إلى معسكر قطر، كما تحمل اتحاد الكرة القطري التأشيرات على نفقته وستقوم وزارة الشباب والرياضية القطرية من استضافتنا بشكل كامل ولذلك سيسافر الفريق يوم الأربعاء إلى قطر والمعسكر ليس ترفيهيا ولكن هو شيء يحتاجه اللاعبين والجهاز الفني نفسيا منذ وفاة إيهاب جلال وهم يمرون بفترة صعبة".

الإسماعيلي نصر أبو الحسن
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