كرة طائرة – دعوة الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة العربية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 11:01

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

دعا الاتحاد المصري لكرة الطائرة الأهلي والزمالك للمشاركة في البطولة العربية النسخة 43.

ومن المقرر أن تقام البطولة في قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير من عام 2025.

وكشف الاتحاد المصري لكرة الطائرة خلال خطابه الموعد الأخير للرد على الدعوة وهو يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل.

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ولم يتم تحديد موعد إجراء القرعة للبطولة بعد.

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وأوضح الاتحاد أن اختيار الفرق المشاركة حسب أولوية الترتيب في جدول الدوري العام لموسم 2023-2024.

وتنطلق بطولة دوري الكرة الطائرة موسم 2024-25 يوم 16 نوفمبر القادم.

ويقام الدور التمهيدي من أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق، وتتأهل الفرق الثلاثة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور المقبل.

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وفاز الأهلي بلقبي الدوري والكأس في الكرة الطائرة على المستوى المحلي كما توج بدوري أبطال إفريقيا.

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