بعد نقلها من إيران.. تحديد ملعب استقلال طهران والنصر السعودي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى الإمارات.

ويصطدم النصر بالاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء المقبل.

ستقام المباراة على استاد راشد الخاص بنادي شباب الأهلي بدبي، بعد قرار نقلها لملعب محايد بسبب الأوضاع في إيران.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر المباراة قبل موعدها بـ3 أيام.

ويتسع ملعب شباب الأهلي بدبي لـ12 ألف متفرج.

وكانت جريدة الشرق الأوسط قد أوضحت يوم الأربعاء أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الإيراني للعبة رسميا بقرار نقل مباراة الاستقلال أمام النصر السعودي إلى ملعب محايد.

وأعطى الاتحاد الآسيوي الفرصة لنادي الاستقلال باختيار الملعب البديل، وذلك بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح التقرير أن الاتصالات تسارعت مع الاتحاد الآسيوي من قِبل ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، بمتابعة واهتمام من وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لتأمين نقل كل المباريات التي تخوضها الأندية السعودية في إيران، في حال استمرار الظروف المعوقة للعب مباريات كرة قدم بشكل آمن من كل الجوانب.

الإمارات الحل

قبل أيام، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة إيران وقطر ضمن تصفيات كأس العالم 2026 إلى دولة الإمارات.

ويلعب منتخب قطر ضد إيران يوم الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان صحفي: "أكد الاتحاد الٱسيوي لكرة القدم يوم الخميس أن مباراة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة يوم 15 أكتوبر 2024 بين إيران وقطر، سوف تقام على ملعب محايد في دولة الإمارت العربية المتحدة".

وأضاف البيان "جاء قرار إقامة المباراة في ملعب محايد بعد الأخذ الحريص بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية".

وأتم البيان "ستنطلق المباراة عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، في حين سيتم تحديث الملعب الذي تقام عليه المباراة عبر صفحة جدول المباريات بموقع الاتحاد الآسيوي".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض طلب إيران بتغيير مباراتي ذهاب وإياب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام المنتخب القطري.

وطالب الاتحاد الآسيوي، إيران بتحديد دولة أخرى لاستضافة المباراة المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.

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