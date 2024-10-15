مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أكتوبر - مصر ضد موريتانيا.. ومواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 10:35
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات التوقف الدولي بمباريات مثيرة في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025
السودان × غانا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
تنزانيا × الكونغو الديموقراطية.. 4:00 مساء.
ليسوتو × الجابون.. 4:00 مساء.
تشاد × زامبيا.. 4:00 مساء.
مالاوي × السنغال.. 4:00 مساء.
جنوب السودان × أوغندا.. 6:00 مساء.
غينيا بيساو × مالي.. 7:00 مساء.
موريتانيا × مصر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الكونغو × جنوب إفريقيا.. 7:00 مساء.
سيراليون × كوتديفوار.. 7:00 ماساء.
النيجر × انجولا.. 7:00 مساء.
بوتسوانا × كاب فيردي.. 7:00 مساء.
رواندا × بنين.. 7:00 مساء.
جزر القمر × تونس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليبيا × نيجيريا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
جمهورية إفريقيا الوسطى × المغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
إثيوبيا × غينيا.. 10:00 مساء.
تصفيات كأس العالم - آسيا
اليابان × أستراليا.. 1:35 مساء - بي إن سبورتس 1.
كوريا الجنوبية × العراق.. 2:0 مساء - بي إن سبورتس 2.
الصين × إندونيسيا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوزباكستان × الإمارات.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
قيرغيزستان × كوريا الشمالية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
فلسطين × الكويت.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
إيران × قطر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الأردن × عمان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
السعودية × البحرين.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري الأمم الأوروبية
أيرلندا الشمالية × بلغاريا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
ليتوانيا × رومانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 9.
كوسوفو × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.
بيلاروسيا × لوكسمبورج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
سويسرا × الدنمارك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.
إسبانيا × صربيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
اسكتلندا × البرتغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
بولندا × كرواتيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 7.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا