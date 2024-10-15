مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أكتوبر - مصر ضد موريتانيا.. ومواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 10:35

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا - محمد صلاح

تختتم اليوم مباريات التوقف الدولي بمباريات مثيرة في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

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السودان × غانا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

تنزانيا × الكونغو الديموقراطية.. 4:00 مساء.

ليسوتو × الجابون.. 4:00 مساء.

تشاد × زامبيا.. 4:00 مساء.

مالاوي × السنغال.. 4:00 مساء.

جنوب السودان × أوغندا.. 6:00 مساء.

غينيا بيساو × مالي.. 7:00 مساء.

موريتانيا × مصر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الكونغو × جنوب إفريقيا.. 7:00 مساء.

سيراليون × كوتديفوار.. 7:00 ماساء.

النيجر × انجولا.. 7:00 مساء.

بوتسوانا × كاب فيردي.. 7:00 مساء.

رواندا × بنين.. 7:00 مساء.

جزر القمر × تونس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليبيا × نيجيريا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

جمهورية إفريقيا الوسطى × المغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

إثيوبيا × غينيا.. 10:00 مساء.

تصفيات كأس العالم - آسيا

اليابان × أستراليا.. 1:35 مساء - بي إن سبورتس 1.

كوريا الجنوبية × العراق.. 2:0 مساء - بي إن سبورتس 2.

الصين × إندونيسيا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوزباكستان × الإمارات.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

قيرغيزستان × كوريا الشمالية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

فلسطين × الكويت.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

إيران × قطر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الأردن × عمان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

السعودية × البحرين.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري الأمم الأوروبية

أيرلندا الشمالية × بلغاريا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ليتوانيا × رومانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 9.

كوسوفو × قبرص.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

بيلاروسيا × لوكسمبورج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

سويسرا × الدنمارك.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

إسبانيا × صربيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

اسكتلندا × البرتغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

بولندا × كرواتيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 7.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

منتخب مصر مواعيد مباريات الثلاثاء دوري الأمم الأوروبية
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