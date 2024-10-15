المشرفة على الكرة النسائية في الزمالك: لا أؤيد الاحتفال المبالغ فيه أمام زد ولكن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 02:54

كتب : FilGoal

أليس أوجيبي لاعبة سيدات الزمالك تحتفل بهدفها ضد زد

علقت نور سرور المشرفة على كرة القدم النسائية في الزمالك على احتفال اللاعبات بالفوز الأول في الدوري على زد.

وقالت سرور في تصريحاتها لقناة صدى البلد: "لست من أنصار الإفراط في الاحتفال فالدوري لا يزال طويلا وهذه مجرد البداية. الاحتفالية جيدة لأن هذا فوزنا الأول وظروف بدايتنا لم تكن سهلة ولكني لا أؤيد ذلك".

وأضافت "بدأنا تكوين الفريق متأخرا للغاية وبالتالي كانت أغلب اللاعبات الجيدات متعاقدات بالفعل".

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وتابعت "هذا هو الفريق الأول للنادي وهذا عامنا الأول وبالتالي كنا بحاجة لبعض العناصر الخبيرة في مختلف المراكز".

وأكملت "اختيار محترفات الفريق تم بيني وبين المدرب عادل حسين. نتعامل في جهاز الكرة النسائية كأننا شخص واحد جميعا، ونتبادل الآراء دائما قبل أن نأخذ القرار".

وعن إمكانية تعيين محمد مصطفى ممس مدربا للفريق بدلا من عادل حسين قالت: "يتم النظر في ذلك الأمر وأرى أن المدرب الحالي يجب أن يأخذ فرصته كاملة. ممس غني عن التعريف فقد كان مدربي من قبل ويشرفنا حضوره للمباريات".

واختتمت "أتحدث مع بدر حامد رئيس قطاع الناشئين والمشرف على الكرة النسائية لبحث شكل التعاون المحتمل بين ممس وعادل حسين".

وحقق فريق الزمالك للسيدات الفوز الأول في الدوري على منافسه زد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري.

بهذا الفوز حصل الزمالك على أول 3 نقاط له ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد زد عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.

الزمالك الزمالك كرة نسائية
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