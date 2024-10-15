مدرب حرس الحدود يكشف طموح الفريق في الدوري للموسم المقبل

رفض أحمد عاصم المدرب العام لحرس الحدود اعتبار أن هدف الفريق هو مجرد البقاء في الدوري الممتاز بعد العودة إليه من جديد.

وقال عاصم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "طموحنا ليس البقاء في الدوري بل احتلال مركز جيد في جدول الترتيب".

وأضاف "تعاقدنا مع العديد من اللاعبين الجيدين في سوق الانتقالات الصيفية"

وتابع "المدير الفني محمد يوسف يعمل على تجديد الطموحات والدوافع لدى اللاعبين الكبار".

واختتم "وكذلك يحفز الصغار للظهور بشكل جيد حتى يفتح لهم ذلك الطريق للاحتراف"

وخاض حرس الحدود مباراة ودية أمام الأهلي شهدت فوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وكشف عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود عن عدد من صفقات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال خليل في تصريحاته لقناة النهار: "تعاقدنا مع عدة لاعبين مثل إيزي إيميكا من المصري ومحمد أشرف روقا من الزمالك ومحمد مجلي وعمر فتحي من المقاولون العرب وعمرو جمال من فاركو".

وأكمل "كذلك تعاقدنا مع مصطفى كاجو من زد وإسلام سمير من الداخلية وأحمد عماد من المصري وفوزي الحناوي إسلام أبو سليمة من الاتحاد".

وكشف "عمرو جمال انضم إلينا رسميا ووقع مع الفريق بعد اتفاقنا على كل شيء ويتدرب حاليا منذ أيام مع الفريق. مشكلته مع فاركو كانت تفاصيل مالية سيتم الانتهاء منها قريبا".

وواصل "ومن مواليد 2003 تعاقدنا مع أحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكم من الأهلي وعبد الرحمن جودة ومحمود أوكا من بيراميدز".

وكان حرس الحدود قد هبط بنهاية الموسم قبل الماضي 2022-2023 إلى دوري المحترفين.

ثم عاد الفريق العسكري مرة أخرى إلى الدوري الممتاز بحسم دورة الترقي.