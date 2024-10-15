مدرب حرس الحدود يكشف طموح الفريق في الدوري للموسم المقبل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 02:40

كتب : FilGoal

الأندية المصرية - شعار نادي حرس الحدود

رفض أحمد عاصم المدرب العام لحرس الحدود اعتبار أن هدف الفريق هو مجرد البقاء في الدوري الممتاز بعد العودة إليه من جديد.

وقال عاصم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "طموحنا ليس البقاء في الدوري بل احتلال مركز جيد في جدول الترتيب".

وأضاف "تعاقدنا مع العديد من اللاعبين الجيدين في سوق الانتقالات الصيفية"

أخبار متعلقة:
تأكيدا لـ في الجول.. مدير الكرة بـ حرس الحدود يكشف عددا من صفقات الفريق الأهلي ينتصر على حرس الحدود بثلاثية وديا خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمود العربي من بيراميدز خبر في الجول – حرس الحدود يضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز

وتابع "المدير الفني محمد يوسف يعمل على تجديد الطموحات والدوافع لدى اللاعبين الكبار".

واختتم "وكذلك يحفز الصغار للظهور بشكل جيد حتى يفتح لهم ذلك الطريق للاحتراف"

وخاض حرس الحدود مباراة ودية أمام الأهلي شهدت فوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وكشف عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود عن عدد من صفقات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال خليل في تصريحاته لقناة النهار: "تعاقدنا مع عدة لاعبين مثل إيزي إيميكا من المصري ومحمد أشرف روقا من الزمالك ومحمد مجلي وعمر فتحي من المقاولون العرب وعمرو جمال من فاركو".

وأكمل "كذلك تعاقدنا مع مصطفى كاجو من زد وإسلام سمير من الداخلية وأحمد عماد من المصري وفوزي الحناوي إسلام أبو سليمة من الاتحاد".

وكشف "عمرو جمال انضم إلينا رسميا ووقع مع الفريق بعد اتفاقنا على كل شيء ويتدرب حاليا منذ أيام مع الفريق. مشكلته مع فاركو كانت تفاصيل مالية سيتم الانتهاء منها قريبا".

وواصل "ومن مواليد 2003 تعاقدنا مع أحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكم من الأهلي وعبد الرحمن جودة ومحمود أوكا من بيراميدز".

وكان حرس الحدود قد هبط بنهاية الموسم قبل الماضي 2022-2023 إلى دوري المحترفين.

ثم عاد الفريق العسكري مرة أخرى إلى الدوري الممتاز بحسم دورة الترقي.

حرس الحدود الدوري المصري
نرشح لكم
الكومي: لا أقلل من وجود صلاح ولكن.. وهذا مستقبل لجنة الحكام الإسماعيلي يخوض معسكر استعدادي للموسم الجديد بـ قطر سالم: هناك إيقاف قيد آخر غير أتشيمبونج.. و"قنوات زيزو" لم تنصف الزمالك محامي اللاعب: إمام عاشور هو الضحية في القضية المرفوعة ضده خبر في الجول - اجتماع إدارة الأهلي لإعادة تشكيل مجالس الشركات.. وموقف أمير توفيق خبر في الجول - إصابة أشرف داري في مران الأهلي الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل
أخر الأخبار
المشرفة على الكرة النسائية في الزمالك: لا أؤيد الاحتفال المبالغ فيه أمام زد ولكن 2 ساعة | رياضة نسائية
مدرب حرس الحدود يكشف طموح الفريق في الدوري للموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
الكومي: لا أقلل من وجود صلاح ولكن.. وهذا مستقبل لجنة الحكام 2 ساعة | الكرة المصرية
وكيلة بنتايك تكشف حقيقة الخلافات مع جوميز.. واتصال من منتخب المغرب 3 ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: القادسية يستهدف فيتوريا لتدريب الفريق 3 ساعة | سعودي في الجول
الإسماعيلي يخوض معسكر استعدادي للموسم الجديد بـ قطر 5 ساعة | الكرة المصرية
سالم: هناك إيقاف قيد آخر غير أتشيمبونج.. و"قنوات زيزو" لم تنصف الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
ألمانيا تفوز على هولندا وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 بمشاركة إيجاريا وفتوح.. بتروجت يهزم الزمالك وديا