الكومي: لا أقلل من وجود صلاح ولكن.. وهذا مستقبل لجنة الحكام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 02:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إيهاب الكومي

رفض إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة اعتبار وجود مشكلة في إعفاء محمد صلاح قائد منتخب مصر من خوض مباراة موريتانيا المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الكومي في تصريحاته للقناة الأولى: "أعجبني تعليق حسام حسن (المدير الفني للمنتخب) على إعفاء محمد صلاح من مباراة موريتانيا حين قال إن منتخب مصر يضم كتيبة من النجوم. لا أقلل طبعا من وجود صلاح الذي يبعث وجوده الطمأنينة في قلوب المصريين. المدرب قال إنه سيعفي أي لاعب يريد ذلك".

وأضاف "صلاح لم يتأخر على المنتخب ولم يسبق له طلب الإعفاء من أي مباراة ولا مشكلة في إراحته، ومصطفى محمد تعرض لإجهاد عضلي وكان يتدرب منفردا قبل المران الجماعي".

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وعن ملف إدارة لجنة الحكام قال: "محمد فاروق يدير اللجنة حاليا. انتخابات اتحاد الكرة قريبة وبالتالي يجب أن نترك القرار للمجلس المنتخب الجديد، وبناء عليه اللجنة الحالية ستبدأ الموسم".

وتابع "لم نحسم قرارنا بعد بخصوص الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

واختتم "الملفات التي أحيلت إلى لجنة الانضباط سيتم حسمها قبل بداية الموسم الجديد، ولو طعن أحد على تطبيق عقوبات الموسم الماضي في الموسم الجديد فإن هذه العقوبات لا تسقط بالتقادم".

وفاز منتخب مصر على موريتانيا 2-0 في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ويخوض الفريق لقاء الإياب في موريتانيا الثلاثاء 15 أكتوبر.

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