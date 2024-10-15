وكيلة بنتايك تكشف حقيقة الخلافات مع جوميز.. واتصال من منتخب المغرب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 02:20

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - بيرسي تاو - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

علقت سامية رحماني وكيلة أعمال المغربي محمود بنتايك ظهير الزمالك المعار من سانت إيتيان الفرنسي على الشائعات التي دارت حوله مؤخرا وتحديدا اتهامه بتعاطي المنشطات خلال مباراة السوبر الإفريقي.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

وقالت رحماني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منذ قدومه لمصر وبدأت الشائعات تدور حوله عن التوقيع والمشاكل مع الإدارة والإصابة ورفض المدرب، وفي النهاية كان أساسيا في مباراة السوبر الإفريقي".

وأضافت "في البداية كنا نقول إن الأمر عادي ولكن حين تنال الشائعات من كرامة اللاعب فهذا أمر مقلق".

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وعن حقيقة الخلافات مع المدرب جوزيه جوميز قالت: "لم يكن هناك أي مناوشات أو مشاكل بل بعض المناقشات العادية".

وأكملت "لم تحدث أي مشكلة منذ قدوم بنتايك وحتى اليوم مع أي طرف سواء المدرب أو اللاعبين أو الإدارة. لا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار".

أما عن منتخب المغرب قالت: "لم يحدث تواصل مباشر مع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، ولكن كان هناك اتصال من أحد أفراد الطاقم الفني في المنتخب بعد فوزه بالسوبر الإفريقي ليهنئه على المباراة الكبيرة التي قدمها".

ونفت وكالة "بريميير أرت" للاعبين المسؤولة عن إدارة أعمال المغربي محمود بنتايك ظهير الزمالك ما تردد عن اتهامه بظهور مادة محظورة في تحليله للمنشطات عقب مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ونشر بنتايك عبر إنستجرام بيان الوكالة الذي جاء كالتالي:

نحن وكلاء أعمال اللاعب محمود بنتايك نعرب عن استنكارنا الشديد للحملة المضللة التي تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمبنية على إشاعات وأخبار كاذبة منذ انضمام اللاعب إلى نادي الزمالك المصري.

باسم اللاعب نكذب هذه الادعاءات خصوصا الإشاعة الأخيرة المتعلقة بإيجابية عينة المنشطات.

نعتبر نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة تشهيرا واضحا واعتداء غير مقبول على سمعة لاعب قدم الكثير لكرة القدم.

هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الاحترام للحقائق بل تكشف عن عدم مسؤولية مهنية في بعض وسائل الإعلام.

أي ادعاء يتعلق بالتحليلات الطبية يجب أن يستند إلى أدلة موثوقة وهو ما تفتقر إليه هذه المزاعم.

نؤكد بصفتنا ممثلين رسميين للاعب محمود بنتايك أننا لن نتجاهل هذه الهجمات، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يساهم في نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدلة ملموسة.

نحن ملتزمون بحماية حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونية المتاحة.

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وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي شهدت ظهور بنتايك الرسمي الأول مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

محمود بنتايك الزمالك
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