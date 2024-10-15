الإسماعيلي يخوض معسكر استعدادي للموسم الجديد بـ قطر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 00:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - زد - كأس مصر

أعلن النادي الإسماعيلي سفره إلى دولة قطر لخوض معسكر استعدادي للموسم الجديد.

ويسافر الإسماعيلي إلى قطر غدا الأربعاء لإقامة معسكر تدريبي على أن تعود البعثة يوم 26 أكتوبر المقبل.

ووجه النادي الشكر إلى الجانب القطري لتحمله تكاليف المعسكر بالكامل.

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ويقود حمد إبراهيم الإسماعيلي تدريبيا في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال الذي قاد الفريق بالموسم الماضي.

ويدخل الإسماعيلي الموسم بدون أي تعاقدات جديدة بسبب إيقاف قيد النادي لفترتي انتقالات.

وينطلق الدوري المصري بالموسم الجديد بنظام استثنائي بإقامته من دور واحد ثم يلعب أصحاب المراكز العشرة الأولى مع بعضهم على ترتيب الصدارة وأصحاب المراكز الـ 8 الأخيرة على تفادي الهبوط.

وكان الإسماعيلي قد أنهى الدوري المصري بالموسم الماضي في المركز 14 برصيد 33 نقطة، كما وصل الفريق لنصف نهائي كأس مصر قبل أن يخرج بعد الخسارة من زد.

الإسماعيلي قطر
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