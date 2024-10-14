سالم: هناك إيقاف قيد آخر غير أتشيمبونج.. و"قنوات زيزو" لم تنصف الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن موقف النادي من التعامل مع إيقاف القيد المنتظر بسبب الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعبه السابق.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سنرى الأولويات حين يصلنا قرار رسمي بإيقاف القيد بسبب أتشيمبونج، إن كانت هناك صفقة هامة سنتحرك في هذا الاتجاه".

وأضاف "بعد مسألة أتشيمبونج لا تزال هناك قضية جايمي باتشيكو المدرب السابق وستكون هناك عقوبة تخص القيد أيضا لحين السداد".

وأوضح "حُكم لباتشيكو بقيمة مستحقاته كاملة ولكنه استأنف مطالبا بقيمة كامل عقده، وفي حالة تأييد الحكم سيكون له 500 ألف دولار هي المستحقات التي لم يتلقاها عن فترة عمله".

وكشف "سنحرك الشكوى بخصوص أرون بوبيندزا خلال أيام قليلة بعد اكتمال الملف القانوني".

وتابع "نبيل عماد بنسبة كبيرة لن يلحق بالمباراة الأولى في كأس السوبر مع بيراميدز. نتمنى أن يلحق بالمباراة النهائية إن تأهلنا إليها".

وأكمل "من الوارد أن يتم وضع شعار "أكبر قلعة رياضية في مصر" على قمصان الإحماء".

وأخيرا عن التغطية الإعلامية لكأس السوبر الإفريقي قال: "حصلنا على حقنا إعلاميا في قنوات المتحدة، ولكن لم يكن الأمر مشابها في بعض القنوات التي أحب أن أسميها "قنوات زيزو" فلا يهمها سوى الحديث عنه والوقوف ضده".

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم 20 أكتوبر في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أين يلتقي الفائز منهما مع الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي يوم 24 من الشهر ذاته.