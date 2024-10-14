سالم: هناك إيقاف قيد آخر غير أتشيمبونج.. و"قنوات زيزو" لم تنصف الزمالك

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 23:55

كتب : FilGoal

أحمد سالم

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن موقف النادي من التعامل مع إيقاف القيد المنتظر بسبب الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعبه السابق.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سنرى الأولويات حين يصلنا قرار رسمي بإيقاف القيد بسبب أتشيمبونج، إن كانت هناك صفقة هامة سنتحرك في هذا الاتجاه".

وأضاف "بعد مسألة أتشيمبونج لا تزال هناك قضية جايمي باتشيكو المدرب السابق وستكون هناك عقوبة تخص القيد أيضا لحين السداد".

أخبار متعلقة:
ثروت سويلم: كأس مصر بدون الأهلي والزمالك صعب.. والتعاقد مع الشركة الألمانية مطلوب الزمالك يخسر من زد وديا استعدادا لـ السوبر المصري بهدف سامسون.. الزمالك يتعادل أمام إيسترن كومباني وديا ضمن الاستعدادات لـ السوبر وكيل قندوسي: قرارات الأهلي مرضية ولا نزال نأمل في استمراره.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

وأوضح "حُكم لباتشيكو بقيمة مستحقاته كاملة ولكنه استأنف مطالبا بقيمة كامل عقده، وفي حالة تأييد الحكم سيكون له 500 ألف دولار هي المستحقات التي لم يتلقاها عن فترة عمله".

وكشف "سنحرك الشكوى بخصوص أرون بوبيندزا خلال أيام قليلة بعد اكتمال الملف القانوني".

وتابع "نبيل عماد بنسبة كبيرة لن يلحق بالمباراة الأولى في كأس السوبر مع بيراميدز. نتمنى أن يلحق بالمباراة النهائية إن تأهلنا إليها".

وأكمل "من الوارد أن يتم وضع شعار "أكبر قلعة رياضية في مصر" على قمصان الإحماء".

وأخيرا عن التغطية الإعلامية لكأس السوبر الإفريقي قال: "حصلنا على حقنا إعلاميا في قنوات المتحدة، ولكن لم يكن الأمر مشابها في بعض القنوات التي أحب أن أسميها "قنوات زيزو" فلا يهمها سوى الحديث عنه والوقوف ضده".

وتوج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم 20 أكتوبر في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أين يلتقي الفائز منهما مع الفائز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي يوم 24 من الشهر ذاته.

أحمد سالم الزمالك أرون بوبيندزا
نرشح لكم
الإسماعيلي يخوض معسكر استعدادي للموسم الجديد بـ قطر محامي اللاعب: إمام عاشور هو الضحية في القضية المرفوعة ضده خبر في الجول - اجتماع إدارة الأهلي لإعادة تشكيل مجالس الشركات.. وموقف أمير توفيق خبر في الجول - إصابة أشرف داري في مران الأهلي الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل تأكيدا لـ في الجول - عودة تراوري إلى تدريبات الإسماعيلي بعد إصابة حارسه.. الجونة يضم عمرو شعبان في انتقال حر
أخر الأخبار
الإسماعيلي يخوض معسكر استعدادي للموسم الجديد بـ قطر 19 دقيقة | الكرة المصرية
سالم: هناك إيقاف قيد آخر غير أتشيمبونج.. و"قنوات زيزو" لم تنصف الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
ألمانيا تفوز على هولندا وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعشرة لاعبين.. فرنسا تفوز على بلجيكا وتواصل مطاردة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
"انتظرناهم في مطار آخر ولم يكن هناك تعمد" اتحاد الكرة الليبي يوضح حقيقة أزمة نيجيريا 50 دقيقة | الوطن العربي
وكيل باستوني "مشجع إنتر" يتحدث عن مفاوضات مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
محامي اللاعب: إمام عاشور هو الضحية في القضية المرفوعة ضده ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اجتماع إدارة الأهلي لإعادة تشكيل مجالس الشركات.. وموقف أمير توفيق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 بمشاركة إيجاريا وفتوح.. بتروجت يهزم الزمالك وديا