ألمانيا تفوز على هولندا وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب ألمانيا على منافسه هولندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات المستوى الأول لـ دوري الأمم الأوروبية.

وتمكن مانشافت التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة.

وسجل جيمي ليفيلينج هدف مانشافت الوحيد في الدقيقة 64.

وللمباراة الثالثة على التوالي لم يتمكن منتخب هولندا من تحقيق الفوز في دور المجموعات.

وتعادل منتخب هولندا في مباراتين الأولى ضد ألمانيا بهدفين لكل فريق، والأخرى ضد المجر بهدف.

وافتتح ليفيلينج النتيجة في الدقيقة الرابعة، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ولكن في المرة الأخرى سجل ليفيلينج هدفا في الدقيقة 64 من صناعة نيكو شلوتربك واحتسبه حكم اللقاء.

ويعتبر هذا هو الإنجاز الأول لجوليان ناجلسمان المدير الفني الألماني بعد قيادة بلاده للتأهل لدور ربع النهائي.

ووصلت ألمانيا للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة، وتأتي هولندا في المركز الثاني بـ5 نقاط بالتساوي مع المجر.

ويتذيل منتخب البوسنة والهرسك المجموعة بنقطة واحدة.

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