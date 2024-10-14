بعشرة لاعبين.. فرنسا تفوز على بلجيكا وتواصل مطاردة إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني وتيليمانس - فرنسا ضد بلجيكا

حقق منتخب فرنسا الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل راندال كولو مواني ثنائية فرنسا، بينما أحرز لويس أوبيندا هدف بلجيكا.

الفوز رفع رصيد فرنسا للنقطة التاسعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف إيطاليا صاحبة الصدارة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد بلجيكا عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

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أهدر يوري تيليمانس ركلة جزاء لبلجيكا في الدقيقة 23 تسبب بها ويليام ساليبا مدافع فرنسا.

ورد منتخب فرنسا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 35 عن طريق كولو مواني من ركلة جزاء أخرى.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة تعادل أوبيندا لبلجيكا برأسية مستغلا عرضية من تيموثي كاستاني.

وعاد كولو مواني للتقدم لفرنسا في الدقيقة 62 برأسية أخرى بعد عرضية من لوكاس دين.

وشهدت الدقيقة 76 طرد أوريلين تشواميني قائد فرنسا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وتتبقى جولتان في دور المجموعات لحسم المتأهلين لربع النهائي وسيتم خوضهما بشهر نوفمبر المقبل.

فرنسا بلجيكا دوري الأمم الأوروبية
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