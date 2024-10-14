وكيل باستوني "مشجع إنتر" يتحدث عن مفاوضات مانشستر سيتي

تحدث توليو تينتي وكيل أعمال أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان عن مفاوضات مانشستر سيتي من أجل ضمه.

وحسب التقارير الإخبارية فإن مانشستر سيتي يحاول مرارا وتكرارا التعاقد مع المدافع الإيطالي خلال السنين الأخيرة.

وقال تينتي لـ توتو ميركاتو ويب: "مفاوضات مانشستر سيتي؟ لا يوجد جدوى من الحديث حول إمكانية رحيله، لا توجد فرصة للغادرة".

واختتم حديثه قائلا: " إنه مشجع حقيقي لإنتر ويشعر بالسعادة في النادي، لا توجد أي مشكلة إذ جددنا العقد منذ موسم ونصف، كل شيء على ما يرام هنا".

ويعد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من ناشئي أتالانتا وتعاقد معه إنتر في صيف 2017 مقابل 31 مليون يورو.

وفي نفس الصيف تركه إنتر معارا إلى أتالانتا وعقب عودته في صيف 2018 تمت إعارته مرة أخرى إلى بارما لمدة موسم.

ومنذ عودته إلى إنتر في 2019 استمر مع الفريق حتى الآن وأصبح من أهم لاعبي الفريق.

وينتهي عقد باستوني في صيف 2018.