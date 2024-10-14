محامي اللاعب: إمام عاشور هو الضحية في القضية المرفوعة ضده

يرى محمد عثمان محامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أن موكله هو الضحية في القضية مرفوعة ضده.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتحدد موعد جلسة النطق بالحكم في قضية اعتداء إمام عاشور على فرد أمن في أحد المجمعات التجارية.

وقال عثمان عبر قناة الأهلي "إدارة الأهلي كلفتني بقيادة القضية وعلمت أن إمام عاشور هو الضحية وتم اتهامه بادعاءات كاذبة والتفاصيل أدليت بها أمام المحكمة وسيتم النظر فيها والنطق بالحكم ولن نرضخ لأي ابتزاز لأن الوضع من البداية مصطنع".

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" فإن محكمة جنح الشيخ زايد حددت يوم 19 أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم.

وأوضحت الصحيفة أن "فرد الأمن حرر محضرا بالواقعة بعد مرور نحو 28 ساعة، بتحريض من إدارة المول محل الواقعة، خوفًا من تحرير زوجة لاعب الأهلي محضرًا بواقعة تعرضها للتحرش بما يثبت تخاذل الإدارة في حماية رواد المكان".

وأضاف التقرير أن محامي اللاعب "طالب بمحاكمة إدارة المول بتهم التخاذل والإهمال وتقديم بلاغ كاذب ضد موكله، وعدم حماية زوجته التي استغاثت بهم".

وسبق أن أشارت صحيفة "المصري اليوم"في وقت سابق إلى أن تحويل إمام عاشور يأتي على خلفية "التعدي على فرد أمن بالضرب بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها".

ويغيب إمام عاشور عن معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي الجاري خلال مباراة موريتانيا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر قد تفوق أمس على موريتانيا بنتيجة 2-0 ووضع قدما للتأهل للبطولة التي ستسضيفها المغرب.

ويستعد اللاعب حاليا للمشاركة مع الأهلي في السوبر المصري حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.