خبر في الجول - اجتماع إدارة الأهلي لإعادة تشكيل مجالس الشركات.. وموقف أمير توفيق
الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 22:58
كتب : أحمد الخولي
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه غدا -الثلاثاء- لاعتماد إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات الأهلي الثلاث.
والشركات الثلاث هم: شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للخدمات الرياضية - شركة الأهلي للإنشاءات.
ويأتي ذلك نظرا لانتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات الشركات.
واعتذر عدلي القيعي وخالد عبد القادر عن عدم الاستمرار في شركة الكرة وقبل النادي ذلك.
وعلم FilGoal.com أن هناك رغبة في استمرار أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة الشركة، وأمير توفيق المدير التنفيذي للشركة.
على الجانب الآخر اعتذر أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للإنشاءات عن عدم الاستمرار في المنصب.
بينما توجد رغبة في استمرار محمد منار عنبة في منصبه الحالي كرئيس لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.
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