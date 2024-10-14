في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 22:51

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

حسم الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خياراته لقائمة الفريق التي ستواجه العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وعلم FilGoal.com أن كولر قد استقر على القائمة التي تقرر إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل المباراة.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير- حمزة علاء

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور- عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم وليد

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمود كهربا – وسام أبو علي

ويحق للأهلي استبدال أى لاعب قبل المباراة بـ 24 ساعة.

ومن المنتظر أن يلتقي العين مع الأهلي يوم 29 أكتوبر المقبل في منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وباتت قناة إم بي سي مصر ثالث قناة تعلن إذاعة المباراة بعد أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

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