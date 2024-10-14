يد - اختتم المجموعات بالعلامة الكاملة.. الزمالك يفوز على المنتدى المغربي في بطولة إفريقيا للأندية

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك

فاز الزمالك على المنتدى المغربي بنتيجة 32-21 في ختام دور مجموعات بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.

وبذلك يكون الزمالك قد أنهى دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بالبطولة حتى الآن ويتأهل كمتصدر لمجموعته.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 18-11، وتمكن الأبيض من فرض سيطرته على باقي مجريات المباراة لتنتهي بفوزه.

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أحمد الأحمر ومازن رضا كانا أكثر من سجلا أهدافا خلال المباراة برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وسيلعب الزمالك في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة والتي تضم كل من فلاورز وفاب ياوندي ودون بوسكو ورجاء أغادير.

الزمالك كرة يد بطولة أفريقيا
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