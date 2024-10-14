الشرطة تحقق في واقعة اغتصاب بفندق إقامة مبابي.. والفرنسي يرد على الفور

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

كشف راديو مونت كارلو الفرنسي نقلا عن تقارير سويدية عن أزمة جديدة تحيط باسم كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا

ووفقًا للتقارير فإن الشرطة السويدية فتحت تحقيقًا في بلاغ تلقته من امرأة تشكو من تعرضها للاغتصاب في أحد الفنادق بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

الفندق محور التحقيق هو نفسه الذي قضى به كيليان مبابي عطلته رفقة أصدقائه لمدة يومين خلال الأسبوع الماضي.

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ورد مبابي على هذا الخبر عبر منصة إكس قائلا: "أخبار كاذبة".

وأثار ظهور كيليان مبابي في ملهى ليلي في السويد بالتزامن مع مباراة فرنسا التي غاب عنها غضب العديد من المتابعين.

ورفض ديدييه ديشامب مدرب فرنسا التعليق على هذا الأمر قائلا: "لا يهمني أين يقضي اللاعب راحته. إنه مسؤول من ريال مدريد الآن".

وبحسب سانتي أونا صحفي فوت ميركاتو فإن مبابي أخطر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا خلال الاجتماع الأخير أنه لا يريد المشاركة في مباريات التوقف الدولي مع المنتخب.

ويشير أونا إلى أن مبابي تحدث عن الأمر صراحة، وأن الجهاز الفني لفرنسا على علم تام بهذه الرغبة.

وأوضح مبابي -بحسب المصدر ذاته- أن أولويته هي الفوز بالكرة الذهبية عام 2025، وبالتالي لا يريد أن يلعب سوى المباريات الهامة مع منتخب فرنسا، تفاديا لمخاطر الإصابة.

وتلعب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال توقف أكتوبر الدولي، وكذلك خلال توقف نوفمبر أيضا.

كيليان مبابي منتخب فرنسا السويد
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