تشيلسي يعلن عودة ريس جيمس للتدريبات

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

ريس جيمس

أعلن نادي تشيلسي عودة ريس جيمس لاعب الفريق إلى التدريبات مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

وكان اللاعب الإنجليزي يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

ونشر النادي اللندني تغريدة عبر حسابه على موقع X تفيد بعودة جيمس من جديد.

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وأصيب الظهير الأيمن في تدريبات الفريق خلال فترة التحضيرات قبل بدية الموسم الجاري.

وتعرض الظهير الإنجليزي لإصاباتين خلال الموسم الماضي أبعدته عن 38 مباراة بواقع 205 يوما.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 11 مباراة خلال الموسم الماضي وصنع هدفين ولم يسجل.

ولعب جيمس 482 دقيقة فقط في جميع البطولات.

وحسب موقع ذا أثلتيك في وقت سابق، فإن نادي تشيلسي كان يستهدف عودة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في أول مباراة رسمية ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.

لكن يبدو أن إصابة اللاعب كانت أقوى مما تصور أطباء الفريق ليعود قبل مباراة الفريق ضد ليفربول يوم الأحد المقبل.

ويلاقي تشيلسي خصمه ليفربول في الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي ريس جيمس
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