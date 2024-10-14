خبر في الجول - إصابة أشرف داري في مران الأهلي

تعرض أشرف داري لاعب الأهلي للإصابة خلال مران الفريق اليومي.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي الجزيرة.

وعلم FilGoal.com أن داري قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل وسيخضع لفحص طبي غدا للوقوف على مدى قوة الإصابة قبل انطلاق المران.

وانضم داري إلى الأهلي قادما من بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك المدافع المغربي مع الأهلي حتى الآن منذ الانضمام للفريق.

وتعرض داري للإصابة خلال مشاركته مع المغرب خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الماضي.

وتواجد داري بقائمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ولكنه لم يشارك وجلس على مقاعد البدلاء.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري برفقة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والزمالك قبل مواجهة العين في بطولة كأس إنتركونتيننتال.