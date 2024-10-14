سبورت: برشلونة يفكر في إعادة أوسكار مينجيزا

كشفت صحيفة سبورت عن وجود تفكير من إدارة برشلونة في إعادة لاعب الفريق السابق أوسكار مينجيزا لاعب سيلتا فيجو الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفكير برشلونة في التعاقد مع اللاعب يأتي لتدعيم خط الدفاع من حيث العمق إذ يلعب مينجيزا في جميع مراكز الدفاع كقلب أو ظهير.

ويملك برشلونة نصف بطاقة اللاعب أي يحق له رفض أي عرض يقدم له ودفع المقابل المادي للحصول على خدماته.

ويتواجد شرط جزائي في عقد مينجيزا مع سيلتا فيجو مقابل 20 مليون يورو، ويحق لبرشلونة تفعيل الشرط الجزائي مقابل 10 ملايين فقط.

وصعد مينجيزا من أكاديمية برشلونة إلى الفريق الأول قبل أن يرحل عن صفوفه وينضم لسيلتا فيجو في 2022.

وشارك مينجيزا في 8 مباريات منذ بداية الموسم الحالي مع سيلتا فيجو وخلالهم سجل هدفين وصنع 4.

وانضم مينجيزا لمنتخب إسبانيا الأول برفقة لويس دي لافوينتي في آخر معسكرين ولكنه جلس على دكة البدلاء ولم يشارك.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 66 مباراة بقميص برشلونة وخلالها سجل هدفين وصنع 5 أهداف.