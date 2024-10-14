دوري المحترفين - في ختام الجولة.. وادي دجلة يتعادل مع لافيينا سلبيا
الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 20:08
كتب : FilGoal
تعادل وادي دجلة مع لافيينا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب السلام بختام الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.
التعادل رفع رصيد كلا الفريقين للنقطة الرابعة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط والوحيد الذي فاز بأول مباراتين.
الشوط الأول شهد إهدار وادي دجلة لركلة جزاء من محمود السيد دياسطي وتألق حارس لافيينا في التصدي لها.
الشوط الثاني شهد إهدار كلا الفريقين للعديد من الفرص لتنتهي المباراة في النهاية بالتعادل بدون أهداف.
وسيلعب وادي دجلة مباراته المقبلة ضد أبو قير للأسمدة يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل، بينما يلتقي لافيينا مع طنطا يوم الإثنين.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدوري المصري الممتاز، بينما يهبط أصحاب آخر ثلاثة مراكز لدوري القسم الثاني بـ.
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