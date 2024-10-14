الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 20:08

كتب : عمرو نبيل

محمد علاء

أعلن نادي الجونة التعاقد مع محمد علاء حارس حارس مرمى القناة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف الجونة عن أي تفاصل عن الصفقة.

لكن علم FilGoal.com أن التعاقد مع محمد علاء جاء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع القناة.

أخبار متعلقة:
بعد إصابة حارسه.. الجونة يضم عمرو شعبان في انتقال حر الصفقة التاسعة.. الجونة يضم محترف جديد كما كشف في الجول - الصفقة الثامنة.. محمود حسونة إلى الجونة كما كشف في الجول - الجونة يضم أحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 25 عاما مع الجونة لمدة 3 مواسم.

ويعاني الجونة قبل انطلاق الموسم من إصابة حارسه أحمد مسعود بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك عودة صبحي سليمان إلى الاتحاد السكندري عقب انتهاء إعارته.

وتعاقد الجونة مع عمرو شعبان قادما من غزل المحلة في صفقة انتقال حر.

وتعتبر هذه الصفقة هي الـ11 للجونة خلال الصيف الجاري.

ويواصل الجونة تدعيم صفوفه بضم صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الجونة مع النيجيري كريستيان أوبينا دون الإفصاح عن التفاصيل.

وأصبح كريستيان أوبينا ثاني المحترفين المنضمين لصفوف الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد بعد ضم مواطنه فيفور أكيم على سبيل الإعارة.

وضم الجونة كذلك مع محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا".

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

وينطلق دوري هذا الموسم بنظام جديد من أجل إنهاء الموسم بشكل مبكر.

ويقام الدوري من دور واحد على أن يتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين.

تضم المجموعة الأولى أول 9 فرق من الدور الأول للمنافسة على اللقب.

بينما المجموعة الثانية تضم آخر 9 فرق للمنافسة على الهبوط.

ومن المتوقع إقامة قرعة منافسات الموسم الجديد عقب نهاية التوقف الدولي.

ميركاتو الدوري المصري الجونة محمد علاء القناة
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يفكر في إعادة أوسكار مينجيزا بعد إصابة حارسه.. الجونة يضم عمرو شعبان في انتقال حر الصفقة التاسعة.. الجونة يضم محترف جديد تقارير: صراع يونايتد وبرشلونة وبايرن على ضم "البديل الهداف" تأكيدا لـ في الجول.. مدير الكرة بـ حرس الحدود يكشف عددا من صفقات الفريق بين نسختي السنغالي أليون ندور.. أي منهما يفاوضه الأهلي؟ في انتظار سيراميكا.. المصري يعلن رحيل حسين السيد كما كشف في الجول - الصفقة الثامنة.. محمود حسونة إلى الجونة
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يفكر في إعادة أوسكار مينجيزا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين - في ختام الجولة.. وادي دجلة يتعادل مع لافيينا سلبيا 44 دقيقة | القسم الثاني
الجونة يتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى القناة السابق 45 دقيقة | ميركاتو
علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل 51 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة من كولر استعدادا للسوبر المصري 57 دقيقة | الكرة المصرية
تأكيدا لـ في الجول - عودة تراوري إلى تدريبات الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
دوري السيدات – الزمالك يحقق الفوز الأول على زد بثلاثية 2 ساعة | الكرة المصرية
ذا تايمز: الاتحاد الإنجليزي يعرض على جوارديولا تدريب إنجلترا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 بمشاركة إيجاريا وفتوح.. بتروجت يهزم الزمالك وديا