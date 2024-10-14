علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل

بدأ التونسي علي معلول ظهير الأهلي في المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "معلول ببدأ اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له".

وأوضح "معلول يؤدي تدريبات الجري وهناك تدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع محمد النجار أخصائي التأهيل".

واختتم "الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له".

ويغيب معلول عن الأهلي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في شهر مايو الماضي.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.