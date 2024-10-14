مران الأهلي - محاضرة من كولر استعدادا للسوبر المصري

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 19:56

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - مارسيل كولر

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادا لكأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

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وناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لبطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفريق قبل السفر إلى الإمارات.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.

مارسيل كولر مران الأهلي كأس السوبر
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