دوري السيدات – الزمالك يحقق الفوز الأول على زد بثلاثية

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 18:52

كتب : محمد رؤوف

أليس أوجيبي لاعبة سيدات الزمالك تحتفل بهدفها ضد زد

حقق فريق الزمالك للسيدات الفوز الأول في الدوري على منافسه زد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات دوري السيدات.

وسجلت أهداف الزمالك كل من شيماء علي وأليس أوجيبي وياتوندي أتنوكي فاجوبي.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لسيدات الزمالك في الدوري، إذ تعرض الفريق للخسارة في الجولة الأولى وكان ضد الأهلي.

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وحصلت منة منصور لاعبة زد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 31 بعد الاعتداء على لاعبة الزمالك.

وكذلك تحصل عادل حسين المدير الفني للزمالك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 59 بسبب كثرة الاعتراضات بالرغم من تقدم فريقه في ذلك الوقت بهدفين دون رد.

وافتتحت شيماء علي النتيجة في الدقيقة 12 بعد عرضية ثم سددت الكرة في الشباك الخالية بسهولة بعد هجمة مرتدة سريعة.

وضاعفت أوجيبي النتيجة في الدقيقة 36 بعد تسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء.

واختتمت فاجوبي أهداف الزمالك بعدما تابعت الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 88.

وأهدرت شينازا لاعبة زد أغرب فرص الدوري حتى الآن بعدما استقبلت عرضية أرضية وأهدرت الكرة من أمام خط المرمى.

بهذا الفوز حصل الزمالك على أول 3 نقاط له ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد زد عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.

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