دوري السيدات – الزمالك يحقق الفوز الأول على زد بثلاثية

حقق فريق الزمالك للسيدات الفوز الأول في الدوري على منافسه زد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية ضمن منافسات دوري السيدات.

وسجلت أهداف الزمالك كل من شيماء علي وأليس أوجيبي وياتوندي أتنوكي فاجوبي.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لسيدات الزمالك في الدوري، إذ تعرض الفريق للخسارة في الجولة الأولى وكان ضد الأهلي.

وحصلت منة منصور لاعبة زد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 31 بعد الاعتداء على لاعبة الزمالك.

"ماكنش ليها داعي يا منة"😲.. لحظة طرد منة منصور لاعبة زد إف سي بسبب إعتدائها على لاعبة الزمالك👇 pic.twitter.com/NOSZUI1JSa — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2024

وكذلك تحصل عادل حسين المدير الفني للزمالك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 59 بسبب كثرة الاعتراضات بالرغم من تقدم فريقه في ذلك الوقت بهدفين دون رد.

حكمة اللقاء تشهر الكارت الأحمر لعادل حسين المدير الفني لنادي الزمالك للكرة النسائية بسبب كثرة الاعتراضات😲👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/0Laeg5bmcd — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2024

وافتتحت شيماء علي النتيجة في الدقيقة 12 بعد عرضية ثم سددت الكرة في الشباك الخالية بسهولة بعد هجمة مرتدة سريعة.

وضاعفت أوجيبي النتيجة في الدقيقة 36 بعد تسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء.

واختتمت فاجوبي أهداف الزمالك بعدما تابعت الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 88.

وأهدرت شينازا لاعبة زد أغرب فرص الدوري حتى الآن بعدما استقبلت عرضية أرضية وأهدرت الكرة من أمام خط المرمى.

"ياااه ازاي دي تضيع يا شينازا"😱.. فرصة خطر والمرمى خالي لكن لاعبة زد إف سي تهدر الفرصة بغرابة شديدة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/7xwVfMTFjv — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2024

بهذا الفوز حصل الزمالك على أول 3 نقاط له ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد زد عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.

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