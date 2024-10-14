ذا تايمز: الاتحاد الإنجليزي يعرض على جوارديولا تدريب إنجلترا

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشفت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية عن وجود تواصل بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وفقا للصحيفة فإن الاتحاد قد عرض على جوارديولا فكرة تدريب المنتخب الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

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وأشارت ذا تايمز إلى أن المدرب الإسباني سيتخذ قراره بشأن مستقبله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تأتي تلك الأخبار في ظل رغبة مانشستر سيتي في تمديد عقد جوارديولا لموسمين إضافيين.

لي كارسلي يقود منتخب إنجلترا حاليا بشكل مؤقت خلقا لجاريث ساوثجيت الذي رحل عن تدريب الفريق عقب نهاية يورو 2024.

ويقود جوارديولا، مانشستر سيتي منذ عام 2016.

ودرب بيب كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، الإسباني البالغ 53 عاما حقق 40 لقبا في جميع تجاربه.

وفاز رفقة مانشستر سيتي بـ 18 لقبا منذ تدريب الفريق في 2016، وحاز جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 5 مرات.

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