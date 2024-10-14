دوري المحترفين – السكة الحديد مودرن الفائز الوحيد.. وتعادل في 3 مباريات

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 18:07

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت 4 مباريات في اليوم الثاني للجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.

ولم يتمكن أي فريق من تحقيق الفوز سوى السكة الحديد مودرن فقط، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

المنصورة × السكة الحديد مودرن

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فاز السكة الحديد مودرن بهدف دون رد سجله موسى افرايم في الدقيقة 70.

ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط في الدوري ويتعرض المنصورة للخسارة الثانية على التوالي.

بترول أسيوط × وي

انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، إذ سجل محمد شاهين لفريق وي.

وأحرز أبو بكر فوزي التعادل لبترول أسيوط من ركلة جزاء.

ديروط × الترسانة

تعادل الترسانة وديروط بهدف لكل فريق، بعدما سجل خالد مسعد للترسانة، بينما سجل كريم عصام لديروط.

أسوان × كهرباء الإسماعيلية

سيطر التعادل دون أهداف على المباراة وحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وتختتم المواجهات بمباراة وادي دجلة ولافيينا اليوم الاثنين.

دوري المحترفين المصري السكة الحديد مودرن المنصورة وي
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