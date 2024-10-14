دوري المحترفين – السكة الحديد مودرن الفائز الوحيد.. وتعادل في 3 مباريات

أقيمت 4 مباريات في اليوم الثاني للجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.

ولم يتمكن أي فريق من تحقيق الفوز سوى السكة الحديد مودرن فقط، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

المنصورة × السكة الحديد مودرن

فاز السكة الحديد مودرن بهدف دون رد سجله موسى افرايم في الدقيقة 70.

ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط في الدوري ويتعرض المنصورة للخسارة الثانية على التوالي.

بترول أسيوط × وي

انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، إذ سجل محمد شاهين لفريق وي.

وأحرز أبو بكر فوزي التعادل لبترول أسيوط من ركلة جزاء.

ديروط × الترسانة

تعادل الترسانة وديروط بهدف لكل فريق، بعدما سجل خالد مسعد للترسانة، بينما سجل كريم عصام لديروط.

أسوان × كهرباء الإسماعيلية

سيطر التعادل دون أهداف على المباراة وحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وتختتم المواجهات بمباراة وادي دجلة ولافيينا اليوم الاثنين.